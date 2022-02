Sofia Goggia skiet met pijnstillers naar zilver: “Kan mijn knie zelfs niet plooien”

De Italiaanse Sofia Goggia moest dinsdag in de afdaling op de Winterspelen van Peking haar olympische titel afstaan aan de Zwitserse Corinne Suter, maar toonde zich na afloop meer dan tevreden met zilver. Onverhoopt, na een zware knieblessure die haar een tijdlang van de piste hield.

“Hier had ik op voorhand voor getekend”, vertelde de 29-jarige Goggia na afloop. “Eens je hier staat, wil je natuurlijk altijd winnen, maar ik mag al blij zijn hier te staan. Ik had graag aan tachtig procent van mijn capaciteiten geweest, maar op het fysieke vlak geef ik mezelf slechts 55 procent. Ik kan mijn knie niet eens plooien en heb vandaag nog pijnstillers moeten nemen. Desondanks voelde ik in een van de eerste bochten nog steeds pijn. Maar ik kan mezelf niets verwijten. Ik heb er alles voor gedaan.”