Kinderen De Zevensprong houden spreekbeurt over hun favoriete dier

Natuurlijk waakte juf Lieve over het duidelijk en verstaanbaar spreken door een goede articulatie en juiste intonatie. Geklop op het vensterraam: een levering door paashaas.nl: een levende kip in een vervoerveilige box. In mekaar geknutseld door Joachim met zus Yarinda. Joachim heeft het blijkbaar over zijn favoriete legkip ‘Dodo’, die destijds als kuikentje door de Klokken van Rome afgeleverd werden via de paashaas. Er volgt een kort relaas over hoe je best kippen houdt, de voeding, grootte van de ren enzovoort. Joachim weet te vertellen dat hij ontdekt heeft dat kippen zich niet wassen in water maar in zand. Grappig is ook de anekdote over hoe hij de kuikentjes leerde schommelen en na enkele weken ‘op stok gaan’.

De volgende kinderen hadden het over: Enna: Mijn drie honden in Spanje. Liefde van op afstand. Elena: Mijn hond. "Iedereen is bang van hem maar voor mij is hij heel lief." Jesse: Een egel. "Ik hou van de geluiden die hij maakt." Esper: Heeft eigen paardjes. "Ik verzorg ze elke dag." Metin: had het over honden in het algemeen. Audrey: heeft eigen naaktkatten. "Er gaat er eentje bevallen." Aline: pinguïns, "hemel wat vind ik dit leuke diertjes." Luna: konijnen. "Ik verzorg ze elke dag." Lotte: stokpaardjes. Zij toonde een mooie film. Hannah: eigen konijntjes: "Wat een gesnuffel in mijn hok." Korneel: had eigen hondje bij. Enno: had het over zijn eigen hond. Vincent: de leeuw. "Prachtig dier met mooie manen." Renée: mijn naaktkat.