Eerste dartstoernooi bij KWB Hoeselt

Er waren enkele spelers met wat ervaringn maar voor de meesten was het een eerste kennismaking met darts. Na een korte uitleg over de spelregels werd er met veel enthousiasme gestreden voor de overwinning. De finale werd gespeeld door Edgard Clerckx en Jos Berx en het was die laatste die het uiteindelijk haalde. Na het officiële gedeelte werd er nog lustig verder gegooid. Het was een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar.