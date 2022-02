Maaseik viert naamdag van Harlindis en Relindis

Dit jaar vindt de ommegang plaats die eens om de 25 jaar van Maaseik naar Aldeneik trekt, en omgekeerd. Dit ter ere van de 2 zussen die Aldeneik hebben gesticht en aan de basis liggen van het ontstaan van Maaseik. Vandaar 2 bijzondere happenings op hun feestdag, namelijk een viering in de kerk van Aldeneik en een actie op de Markt van Maaseik. Niet toevallig de plaatsen waar de ommegang in september 2022 zal aankomen en vertrekken. In de kerk en op de Markt konden deelnemers en geïnteresseerden kennismaken met de fraaie catalogus die vanaf nu verkrijgbaar is. Naast de ommegang is er het hele jaar door, een uitgelezen en uitgebreid flankerend kunst- en cultuurprogramma. Dat programma wordt in woord en in beeld weergegeven in het nieuwe boek. Een belleman en 2 jonge dames, gekleed als Harlindis en Relindis, maakten aanwezigen en voorbijgangers attent op wat dit jaar staat te gebeuren in Maaseik. Een infostand deed de rest en zamelde adressen in van mensen die een steentje willen bijdragen. De organisatie is immers op zoek naar vrijwilligers van allerlei slag. Die kunnen zich informeren en/of aanmelden via info@harlindisrelinds.be