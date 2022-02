Tieners maken reverse videos en kortfilm

Het scenario en de filmtechnieken werden samen met regisseur Johan De Cameraman uitgewerkt en liet de jongeren vervolgens hun verborgen acteer- en beeldtalenten ontdekken. De jongste groep Kids Cafeejers maakte 4 reverse filmpjes, waarom dit zo heet stel je wel vast bij het bekijken. Niet evident om in te blikken. De oudste groep werkte dan weer een stevige kortfilm uit van bijna 10 minuten. "Losgeld" is avontuurlijk en heeft best wel wat indrukwekkende effects, kijken dus! Foto's making off en filmpjes zie videozone www.jeugdraadham.be