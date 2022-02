Het kernkabinet van de federale regering is het maandagnacht eens geraakt over een arbeidsdeal. Een belangrijke maatregel van die deal is dat werkgevers een vierdagenwerkweek mogen aanbieden. Zou jij enkele dagen langer willen werken, zodat je een extra vrije dag in de week hebt of is een vijfdagenweek toch beter? Laat hieronder je mening achter en lees wat andere mensen vinden.