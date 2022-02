Novak Djokovic laat Wimbledon of Roland Garros links liggen bij verplichte vaccinatie: “Prijs die ik wil betalen”

Novak Djokovic zal zijn titels op Wimbledon en Roland Garros niet verdedigen, als het toernooi de deelnemers een verplichte vaccinatie oplegt. “Ja, dat is de prijs die ik wil betalen”, aldus de nummer 1 van de wereld in een interview met de Britse omroep BBC. Daarin had hij de vraag gekregen of hij deelname aan de competities zou opgeven.