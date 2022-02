België gedubbeld in de 4x7.5km estafette, goud voor Noorse topfavorieten

De Belgische aflossingsploeg met daarin Florent Claude, Thierry Langer, Tom Lahaye-Goffart en César Beauvais, is dinsdag op de twintigste plaats geëindigd in de 4x7,5km biatlon bij de mannen op de Olympische Winterspelen van Peking. Het goud ging naar Noorwegen, voor Frankrijk en Rusland. Voor de Belgen zit hun olympisch toernooi erop.

De Belgische biatleten hebben ook op de estafette niet voor een stunt kunnen zorgen Nog voor de derde en laatste aflossing werd België gedubbeld en dus ook uit de wedstrijd genomen. Onze laatste landgenoot, César Beauvais, kwam daardoor zelfs niet in actie. Daarmee legde het Belgische team beslag op de 20ste plaats en hield enkel Slovakije achter zich. Het goud in de 4x7,5 km biatlonestafette voor heren ging naar Noorwegen voor Frankrijk en Rusland. Nochtans zag het er lang naar uit dat Rusland met de zege zou gaan lopen. Nagenoeg de hele wedstrijd lagen de Russen met minuten voorsprong solo aan de leiding, maar slotloper Latypov stortte helemaal in tijdens zijn laatste schietbeurt en kreeg hierdoor twee strafronden aan de broek.

Eerste loper voor België, Florent Claude (2 schietfouten van de 10, eerst liggend en dan staand) plaatste België op de 15de positie op 1:28. van Rusland. Thierry Langer verloor daarna wat tijd met drie schietfouten. België bereikte halverwege de 18e plaats, 3:56.02 achter het nog steeds leidende Rusland. Tom Lahaye-Goffart verloor twee posities (met 3 schietfouten op 10 schoten) en werd ingehaald door de Rus aan de leiding, waardoor de estafette voor België eindigde op de 20ste plek. Na slechte individuele wedstrijden stellen de Belgen nu ook teleur in de aflossing. Vorig jaar behaalde het Belgische viertal de 23ste plaats op het WK en de 19de in 2020.

Geen enkele Belg wist zich te plaatsen voor de massastart van vrijdag. Daarin komen enkel de 25 beste biatleten uit de Wereldbeker in actie, aangevuld met de vijf beste van dit olympisch toernooi.