Een boek onthulde schandalen over rusthuisgroep Orpea — © AFP

Verkocht de vroegere topman van Orpea nog snel voor 588.000 euro aan aandelen omdat hij hoorde dat er een schandaalboek over de rusthuisgroep op komst was? Over die vraag buigt het Franse parket zich. Het startte een vooronderzoek naar mogelijke aandelenhandel met voorkennis door Yves Le Masne. De voormalige directeur-generaal heeft alvast een opmerkelijke verklaring voor de verkoop.