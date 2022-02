Ooit was het een bank, nu kan je bij Brousse tafelen tussen de kunstwerken

Smullen tussen de kunst? Bij Brousse in Hasselt kan het gewoon. En dat in een voormalig bankkantoor, waar een diplomatenvrouw en een doctor in de kunsten nu gastronomie en kunstgalerie samenbrengen. Is die combo een schot in de roos?

Wat doen creatieve geesten als ze van lekker eten en kunst houden? Een restaurant annex kunstgalerie openen, quoi. Bijna een jaar geleden maakte het Hasseltse architectenbureau UAU Collectiv die sluimerende droom waar in een vroeger bankkantoor, pal tegenover het cultuurcentrum. Chef Kevin Bonanno tekende het culinaire concept uit, voor de uitvoering ervan deed hij een beroep op een opvallende naam: Faty Khalis, een 48-jarige Belgische met Marokkaanse roots.

Achttien jaar lang reisde ze de wereld rond als echtgenote van een Belgische diplomaat. Omdat ze geen job kon en mocht uitoefenen, legde ze zich toe op koken. In Marokko leerde ze de Marokkaanse keuken kennen, in Colombia de Zuid-Amerikaanse, in China de Aziatische, in Syrië de keuken van het Midden-Oosten. Al die invloeden laat ze samenkomen in de gerechten van Brousse.

Je kan er lunchen voor 35 of 47 euro (drie of vier gangen), wij gingen voor het driegangendiner (57 euro). Het prijsverschil zit in de grootte van de porties. Het voorgerecht: een carpaccio van schelvis in een dressing van dragon, met een gel van mango en op iedere plak een toef witte sesamcrème. Vier smaken die verrassend goed matchten.

Als hoofdgerecht werd een flink stuk rog geserveerd in tom kha kai (Thais soepje) van kokosmelk, gember en kippenfond. De garnituur bestond uit venkel, courgette en cashewnoten. De halve wereld op je bord met alweer die match van smaken. We rondden af met een stevig dessert: een crème van koffie en chocolade met een brunoise van gekaramelliseerde peren. De zachte bitterheid van de crème was een schot in de roos.

Syrië

Dat alles werd opgediend door de innemende, 27-jarige Syriër Elias Edlbi, die vijf jaar geleden samen met zijn ouders en jongere broer het oorlogsgeweld in zijn land ontvluchtte en naar België kwam.

Na het diner gidste hij ons door de solo-expo van Houthalenaar Patrick Ceyssens, die nog loopt tot 13 maart. Het werk van de 56-jarige kunstenaar en doctor in de audiovisuele kunsten verbaast door het hoge 3D-gehalte van zijn sobere natuurtaferelen, een combinatie van fotografie en schildertechniek. Die worden niet alleen in het restaurant tentoongesteld, maar ook op de kelderverdieping. De imposante kluisdeur is het laatste restant van de bancaire activiteiten die hier jarenlang plaatsvonden.

Waarom hier gaan eten?

1. Het concept is apart: maatwerktafels op verschillende hoogtes, een chef’s table bij de keuken, een cocktailbar en een dj-booth. Aan de tafels kan – met tussenruimte – meer dan één gezelschap plaatsnemen.

2. Elias Edlby is niet alleen de maître, hij maakt ook cocktails met invloeden uit twee werelden. Vóór zijn komst naar België was hij in Beiroet bartender in Central Station, één van de bekendste cocktailbars ter wereld.

3. Wijnkaart met vooral West-Europese referenties, maar ook o.m. Kroatië en Libanon staan erop. We dronken een lekker glas Vistamare – een blend van fiano, vermentino en viognier – van het Italiaanse tophuis Gaja.

Praktisch

Adres

Kunstlaan 18, Hasselt

Openingsuren

ma en do 12 en 18 uur, vr 12 en za 18 uur

Info

www.brousse.be

0472/53.52.12