Slachtoffer na ongeval met vrachtwagen in Pelt is 76-jarige Yvo Meuwis

De 76-jarige fietser die maandagnamiddag overleed bij een ongeval in de Fabrieksstraat, is Yvo Meuwis uit het centrum van Overpelt. Hij werd ter hoogte van de afrit van de Noord-Zuid opgeschept door een trekker met een oplegger.

Het plotse overlijden van Yvo heeft velen diep geraakt. Als fervent fietser was hij vaak te zien in het Peltse straatbeeld. Hij laat een vrouw, drie kinderen en een kleinzoon na. Yvo, die maandagnamiddag in de richting van Lommel reed, werd aangereden ter hoogte van de afrit van de Noord-Zuidverbinding. Vermoedelijk gaat het om een dodehoekongeval. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de juiste omstandigheden te onderzoeken.