Klaasje Meijer acteert binnenkort in Nederlandse film

Een nieuw hoofdstuk dient zich aan voor Klaasje Meijer (26) nu haar carrière als K3’tje erop zit. Ze gaat acteren in een Nederlandse film, vertelde ze in een vraag-en-antwoordsessie op TikTok. “Het wordt een heel leuk project.”

Veel kan ze naar eigen zeggen nog niet zeggen over het project. “Ik werk nu als actrice en muzikant en daar komen verschillende dingen uit”, antwoordde ze op vragen van fans over waar ze vandaag mee bezig is. “Ik ben druk bezig met opnames voor een film of serie, maar ik mag daar nog niets over vertellen. Het wordt een heel tof project in Nederland. Er zitten meerdere leuke acteurs in.”

Maar ook muziek blijft in haar leven. Zo wil ze weer meer dwarsfluit spelen, het instrument dat ze leren bespelen heeft aan het conservatorium in Amsterdam. “Vanaf september zal ik enkele dwarsfluitconcerten geven, die zullen beginnen in België.”