Armand Marchant geraakt fit voor olympische slalom

De 24-jarige Marchant, die samen met kunstschaatsster Loena Hendrickx de Belgische vlag droeg tijdens de openingsceremonie, is in China toe aan zijn eerste Spelen, vijf jaar na zijn horrorcrash in Adelboden. Na die zware valpartij begin 2017 was Marchants linkerbeen er erg slecht aan toe. De Spelen van Pyeongchang 2018 moest hij aan zich voorbij laten gaan. Zeven operaties en een lange revalidatie later wist hij toch terug te keren op het hoogste niveau.

Op 5 januari 2020 werd hij vijfde op de slalom in Zagreb, het beste Belgische resultaat ooit op een wereldbeker alpineskiën. Anderhalve maand geleden liet de Luikenaar zich opnieuw gelden op het hoogste niveau met een zevende plaats in de wereldbekerslalom in Val d’Isère. Marcant heeft nog steeds last van zijn blessure, maar zal woensdag toch de pijn verbijten om eindelijk zijn olympische droom waar te kunnen maken.