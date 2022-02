Romantiek in het olympisch dorp: Hanne Desmet en Amerikaanse topschaatser vieren samen Valentijn

Hanne Desmet leeft in Peking op wolkjes toe naar de 1.500 meter in het shorttrack. Niet alleen door de bronzen medaille die ze afgelopen vrijdag behaalde op de 1.000 meter, maar ook dankzij Joey Mantia. De Amerikaanse drievoudige wereldkampioen op de massastart (en dus grote concurrent zaterdag van Bart Swings) en de Belgische shorttrackster brachten gisteren samen Valentijn door. Mantia postte een foto op Instagram van hem en Desmet samen in bed met het bijschrift “Found me a valentine”.