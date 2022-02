Thuisfavoriete Eileen Gu grijpt in slopestyle naast tweede olympische goud

De achttienjarige Chinese met Amerikaanse roots eindigde in de finale van de slopestylecompetitie in het freestyleskiën met 86.23 punten op de tweede plaats, na de Zwitserse winnares Mathilde Grémaud. Voor haar leverde een score van 86.56 de gouden medaille op. Het brons was voor de Estse WB-leidster Kelly Sildaru, maandag nog de beste in de kwalificaties.

Eerder op deze Spelen veroverde de in eigen land immens populaire Eileen Gu reeds goud op de big air in het freestyleskiën. Later komt ze nog in actie op de halfpipe.

© REUTERS

© REUTERS