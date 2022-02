Oostenrijkse snowboardster Gasser verlengt olympische titel in big air

De Oostenrijkse snowboardster Anna Gasser heeft dinsdag op de Winterspelen in Peking haar olympische titel in de big air verlengd.

Met een totaalscore van 185,50 punten haalde ze het van Zoi Sadowski Synnott (177). Voor de Nieuw-Zeelandse is het de derde olympische medaille, na eerder goud in de slopestyle en brons vier jaar geleden in Pyeongchang op de big air. In Peking ging de bronzen medaille naar de Japanse Kokomo Murase (171,50).

Evy Poppe kon zich maandag niet plaatsen voor de finale. Onze landgenote kwam met 81.75 niet verder dan een 24e plaats.