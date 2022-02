Wendy Jans moet na thriller van formaat het onderspit delven in WK-finale snooker

Geen eerste wereldtitel voor Wendy Jans. De Limburgse moest in de finale van het WK in Sheffield de duimen leggen voor de Thaise Nutcharut Wongharuthai. Het werd 6-5.

“Terwijl mijn concurrentes trainen, bedien ik mijn klanten”, had de 38-jarige Jans (zevenvoudig wereldkampioene bij de amateurs) voor het WK nog gezegd. “Maar op een goeie dag kan alles.”

En zo geschiedde. Jans, die in Neerpelt de snooker- en poolzaak De Maxx uitbaat, stuntte door in de kwartfinales twaalfvoudig wereldkampioene en titelverdedigster Reanne Evans met 4-1 uit te schakelen. Het was de eerste keer in twintig jaar dat Evans, die in het door mannen gedomineerde profcircuit meedraait, niet kon doorstoten tot de halve finales.

Jans, die pas haar tweede toernooi speelde sinds de start van de coronapandemie, was vervolgens met 5-2 te sterk voor Jamie Hunter. De Engelse had ze in oktober ook al geklopt in de finale van het EK, toen Jans haar dertiende Europese titel pakte. In de kwartfinales had Hunter gewonnen van de tweede Belgische op het WK, Anja Vandenbussche.

In haar allereerste WK-finale (na vier halve finales) stond Jans tegenover de 22-jarige Wongharuthai. Die had in de kwartfinales profspeelster Ng On Yee uitgeschakeld en op dit WK al acht breaks van boven de 50 genoteerd. Het was ook de Thaise die het eerste frame pakte door de twee laatste kleuren weg te potten. Pech voor Jans, die de roze had gemist.

Maar onze landgenote vocht terug en maakte gelijk na breaks van 31 en 18. De zenuwen stonden strak gespannen. Na bijna twee uur spelen, waren de vrouwen nog niet aan het einde van frame drie. Wongharuthai maakte een break van 22 en leek het frame op zak te hebben. Jans legde haar tegenstandster echter snooker en kwam helemaal terug. Tot ze de zwarte bal miste… 1-2.

Maar Jans toonde zich een echte vechtjas. Na enkele verdedigende stoten, pakte ze het vierde frame resoluut in handen. De Limburgse liet haar allerbeste niveau zien en zette met een indrukwekkende break van 84 (!) de bordjes opnieuw gelijk.

Over naar het vijfde frame, het laatste voor de pauze. En dat werd opnieuw een nagelbijter. Wongharuthai sloeg eerst toe met twee breaks van 16. Jans kreeg af en toe een kansje, maar kon aanvankelijk moeilijk scoren. Tot ze na verschillende safety’s een rode bal kon potten en via een break van 25 het frame na bijna 40 minuten spelen naar zich toetrok: 3-2.

© Instagram

Frame zes werd een strijd der snookers. De Thaise slaagde er opnieuw niet in om meer dan 25 punten bij elkaar te spelen, waarna Jans via breaks van 19 en 24 het frame in handen pakte. Wongharuthai kreeg vervolgens twee keer strafpunten na het missen van rode bal (door een snooker van Jans). Onze landgenote werd zelf gesnookerd, maar wist zich op wonderbaarlijke wijze te redden. Jans profiteerde vervolgens van een misser van Wongharuthai en kwam 4-2 voor.

De finale bleef bloedstollend. Jans sloeg eerst toe met een break van 23, maar liet Wongharuthai dan in enkele pogingen de leiding nemen. De Thaise had echter geen superdag en deed bijna negen seconden langer over elke pot dan de Limburgse. Toch won ze de strijd om het zevende frame nadat Jans voor één keer geen snooker kan vinden: 4-3.

De dertienvoudige Europese kampioen was echter niet uit haar lood geslagen, integendeel. Jans pakte in het achtste frame uit met breaks van 30 en 39, waardoor ze haar tegenstandster al snel in het defensief dwong. Wongharuthai vond geen snooker en Jans kwam op 5-3, op één frame van de wereldtitel dus.

De Thaise maakte dan zowaar haar grootste break van de match, eentje van 28. In drie pogingen kwam Wongharuthai op een totaal van 50, terwijl Jans haar scorend vermogen even niet vond. Wongharuthai knalde vervolgens een lange rode binnen en sleepte een tiende frame uit de brand.

Daarin kreeg onze landgenote de eerste kans, maar ze kwam niet verder dan een break van 13. Wongharuthai reageerde met eentje van 32 en legde Jans vervolgens snooker. De Thaise kreeg een wat leek gouden kans op 5-5, maar koos dan voor een verdedigende bal. Jans vond echter geen weg naar een pot, zag Wongharuthai een knaller van een rode bal potten op weg naar een allesbeslissend elfde frame.

© Karel Hemerijckx

In het beslissende dertiende frame ging het constant over en weer, maar was het uiteindelijk de Thaise die de zenuwen het best onder controle kon houden. 6-5 voor Wongharuthai en wellicht de grootste teleurstelling uit de carrière van de Limburgse Jans. Die wel mag terugkijken op een schitterend WK, maar daar koopt ze op dit moment niets mee.