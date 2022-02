Duitser die overleed in restaurant, stierf door ecstacy in champagne

De 52-jarige man die overleed als gevolg van een vergiftiging in een restaurant in het Zuid-Duitse plaatsje Weiden, stierf omdat er ecstasy zat in de champagne die hij gedronken had. Dat heeft het Duitse parket maandag bekendgemaakt. Zijn tafelgenoten werden onwel overgebracht naar het ziekenhuis.

De gasten zouden een fles drank hebben gedeeld en kort daarna allemaal vergiftigingssymptomen hebben vertoond. Toen de politie en hulpverleners arriveerden in het restaurant lag een deel van de gasten, allen tussen 33 en 52 jaar, op de grond. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, waar de 52-jarige man overleed.

Het politie opende een onderzoek en volgens de bevoegde procureur bleek uit toxicologische analyses dat de champagne een “hoge concentratie” ecstasy bevatte. Het parket in Weiden is een onderzoek gestart voor doodslag, slagen en verwondingen en overtredingen van de drugswet.

Onderzoekers proberen te bepalen hoe, waar en wanneer met de fles is geknoeid en wie ervan wist, aldus de procureur.

Stabiel

De toestand van de zeven andere mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, is ondertussen stabiel. Volgens de krant Bild kwam de champagne uit een fles van drie liter die was geopend voor de tafel van de slachtoffers. Sommige van hen hadden het onmiddellijk over een “chemische” of “vreemde” smaak na het nemen van een slok.