Lang niet iedereen kan voor 11 euro naar psycholoog: terugbetaling volstaat niet

Het aantal terugbetaalde sessies bij de psycholoog is verviervoudigd tegenover maart 2020, blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Toch betekent de nieuwe regeling nog lang niet dat iedereen voor 11 euro naar de psycholoog kan, schrijft De morgen dinsdag.

Het aantal psychologische sessies is tussen maart 2020 en januari dit jaar verviervoudigd, van 5.565 sessies naar 22.373 sessies. Ook het aanbod van psychologische zorg is inmiddels met 40 procent gestegen. Bovendien hebben alle 32 geestelijke gezondheidsnetwerken zich achter de nieuwe regeling geschaard en hadden begin februari 1.083 psychologen en orthopedagogen zich ingeschreven om volgens het nieuwe systeem te werken. Al verandert dat op dit moment weinig aan de maandenlange wachtlijsten in de geestelijke hulpverlening.

Waarom dat zo langzaam verloopt? “Dit gaat om een fundamentele cultuurshift”, zegt Vandenbroucke. Hij pleit voor een hulpverlening die afgestemd is op de behoeften van de bevolking. Een cruciale rol is daarbij weggelegd voor de geestelijkegezondheidsnetwerken. Zij moeten de psychologische noden van de streek in kaart brengen. Daarnaast moeten de netwerken op zoek naar de ‘kwetsbare doelgroepen’, die verhoogd risico lopen om psychische problemen te ontwikkelen.

Vandenbroucke verwacht dat het nieuwe systeem van terugbetaalde psychologische zorg tegen de zomer op kruissnelheid zal komen. “De begroting laat toe om 1.500 psychologen voltijds in te schakelen. Maar op termijn kan dat aantal na evaluatie nog groeien”, zegt Vandenbroucke. Al volstaat dat dus niet om iedereen voor 11 euro naar de psycholoog te laten gaan.