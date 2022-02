Drama in Sheffield: Wendy Jans sneuvelt op allerlaatste zwarte bal in WK-finale

Na zeven wereldtitels in de amateurbond IBSF kwam Wendy Jans maandagavond bijzonder dicht bij haar eerste hoofdprijs op de officiële vrouwentour. Maar in de finale van het WK in Sheffield sneuvelde ze tegen de Thaise Woncharuthai op de allerlaatste zwarte bal: 5-6.

Een ervaren outsider. Dat was het etiket dat Wendy Jans voor aanvang van dit WK in Sheffield kreeg opgeplakt. De favorietenrol was weggelegd voor de twee vrouwen op de professionele (mannen)tour: Reanne Evans (12) en Ng On Yee (3), die de laatste 15 wereldtitels onder mekaar hadden verdeeld. Met net onder hen de 22-jarige Nutcharut Woncharuthai, de nummer drie op de ranking en rijzende ster in het vrouwensnooker. De Thaise won onlangs op de Q Tour vijf matchen op rij, waarbij ze met Castle en Wells twee ex-profs in haar achterzak stopte. Bovendien potte ze al een 147-break.

Stunt tegen Evans

“Ik mag dan wel niet de topfavoriete zijn maar op een goeie dag kan alles”, reageerde Wendy Jans voor aanvang van het toernooi op de pronostieken van de bookmakers. In tegenstelling tot haar zwaarste tegenstrevers is ze als uitbaatster van snooker- en poolzaak De Maxx in Neerpelt nog amateur pur sang. “Terwijl ik mijn klanten bedien, kunnen mijn concurrentes trainen”, lachte Jans, die zich echter meteen thuisvoelde op de snelle tafels in de Ding Junhui Academy in Sheffield. De poules en achtste finales overleefde ze op een drafje, in de kwartfinale volgde dé stunt van het toernooi tegen recordkampioene Reanne Evans (4-1). Het was de eerste keer in 20 jaar dat Evans, die ook analiste is op BBC en vorige maand het ereteken van Member of the Order of the British Empire kreeg opgespeld voor haar verdiensten voor het vrouwensnooker, de laatste vier op het WK niet haalde.

Opperste concentratie bij Wendy Jans. — © World Women’s Snooker (Twitter)

5-3-voorsprong volstaat niet

Jans reageerde niet euforisch op die stunt. “Nu moet ik deze vorm kunnen aanhouden”, toonde ze ambitie voor de finaledag. In de halve finales potte ze tegen de Engelse Jamie Hunter prompt met 60 en 76 haar twee topbreaks van het toernooi.

Volgde de finale tegen Woncharuthai, die in de kwartfinales Ng On Yee had geëlimineerd en op weg naar de finale negen halve centuries potte. Jans liet zich niet van de wijs brengen door een misser op de beslissende roze bal in het openingsframe en kwam via onder meer haar hoogste toernooibreak (84) 4-2 voor. Twee dertigers brachten Jans bij 5-3 zelfs op één frame van de wereldtitel.

Maar over de meet geraakte ze net niet. Haar Thaise opponente klom op gelijke hoogte en was op weg naar de zege, toen een snooker op de bruine bal Jans plots dé kans op de titel schonk. Ze potte bruin, blauw en roze, maar moest een iets te lange zwarte bal laten. Die ging net mis en kwam pal voor de pocket te liggen. Woncharuthai kon haar eerste wereldtitel niet meer mislopen (5-6) en wordt volgend seizoen de derde vrouw op de proftour.

Halve finale: Wendy Jans-Jamie Hunter 5-2. Framescores: 4-69, 72(34)-21, 55-44, 80(60)-1, 58-61, 54-48, 76(76)-0.

Finale: Wendy Jans-Nutcharut Woncharuthai 5-6. Framescores: 40-51, 72(31)-38, 46-60, 84(84)-4, 69-44, 71-32, 39-67, 74(30,39)-15, 18-69, 13-81(32), 53-65(30).