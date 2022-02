De Vissenakker/Boterakker-plas in Kinrooi staat in rechtstreekse verbinding met de Maas (rechtsboven). Nederland, dat drinkwater wint uit de rivier, vrees verontreiniging. — © rr

Kinrooi/Maastricht

Ook in Nederland rijst er protest tegen de plannen om 7 miljoen m³ “vreemde gronden” te storten in een Maasplas in Kinrooi. Drie drinkwaterbedrijven vrezen dat het Maaswater verontreinigd zal worden.