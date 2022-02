Autopsierapport onthult nieuwe details over dood Brian Laundrie: “Wekenlang onder meter water”

Brian Laundrie, de 23-jarige verloofde van de overleden Gabby Petito, stierf aan een zelf toegebrachte schotwond in het hoofd. Dat blijkt uit het officiële autopsierapport dat maandag is vrijgegeven door de politie. Ook zou het wekenlang geduurd hebben vooraleer speurders de stoffelijke resten van het lichaam vonden omdat hij onder water lag.

In het autopsierapport, uitgevoerd door dr. Wilson Broussard, staat dat het lichaam van Laundrie al “gedeeltelijk was opgegeten door dieren” tegen de tijd dat het stoffelijke overschot ontdekt werd in een moeras in het Myakkahatchee Creek Environmental Park in Florida.

Het rapport bevestigt ook wat al uit eerder onderzoek bleek, namelijk dat Laundrie zichzelf van het leven beroofde nadat hij zijn verloofde Gabby Petito doodde. “Laundrie stierf aan een zelf toegebrachte schotwond in het hoofd”, klinkt het. De wonde kan gelinkt worden aan het wapen dat teruggevonden werd in de buurt van het lichaam, een European American Arms-revolver. “De cilinder bevatte twee ongebruikte patronen en één gebruikte.”

Onder water

Toen de autoriteiten hem op 21 oktober 2021 vonden, lag het stoffelijk overschot van zijn lichaam in het volle zicht langs een pad. Toch had de zoektocht naar Laundrie weken geduurd. De reden daarvoor wordt eveneens uiteengezet in het autopsierapport. Er zijn namelijk aanwijzingen dat het lichaam wekenlang onder “een meter water” lag, waardoor het verborgen bleef.

Op een groot deel van het lichaam was toen “matig tot uitgebreide carnivooractiviteit vast te stellen”. Dat bleek uit verschillende kerf- en knaagsporen. “In deze gebieden komen carnivoren en alleseters voor met hoektanden, zoals wilde honden en coyotes, alsook knaagdieren en wasberen.”

Gebitsanalyse

Nog volgens het rapport omvatten de overblijfselen een “rechter en linker scapulae, rechter humerus, rechter dijbeen, twee tibiae, twee fibulae, twee sleutelbeenderen, twee bekkenbeenderen, het heiligbeen, één rechter ellepijp, één rechter straal en meerdere ribben”. “Ook worden meerdere fragmenten van de schedel opgemerkt, samen met een over het algemeen intacte onderkaak met aangehechte tanden en in minder mate de bovenkaak met aangehechte tanden.”

Onderzoekers moesten dan ook de identiteit van Laundrie bevestigen met behulp van gebitsgegevens en DNA-analyse.

Gewurgd

Op 19 september werd Petito na een zoekactie van bijna een maand gewurgd teruggevonden. De 22-jarige vrouw was samen met Laundrie in de zomer vanuit New York door de VS getrokken en deed daarvan verslag op sociale media. Nadat Petito’s familie haar als vermist had opgegeven, raakte Laundrie zelf vermist nadat hij had geweigerd mee te werken met de onderzoekers.

Brian Laundrie en Gabby Petito — © EPA-EFE

Het lichaam van Laundrie werd uiteindelijk gevonden in een natuurgebied in Florida, niet ver van zijn ouderlijk huis. Eind januari maakte de FBI bekend dat Laundrie in een notitieboekje schreef dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor de dood van zijn verloofde.

Verdere details gaf de FBI daarover niet. “Alle logische onderzoeksstappen zijn nu afgerond in deze zaak”, aldus special agent Michael Schneider. “Het onderzoek heeft geen andere personen geïdentificeerd dan Brian Laundrie die betrokken zijn bij de tragische dood van Gabby Petito. De primaire focus van de FBI was om gerechtigheid te brengen voor Gabby en haar familie.”

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op zelfmoordlijn1813.be.