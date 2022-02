“Tegen de avond regen en meer wind, tot 70 km per uur”

In de loop van de vooravond zal het vanuit het westen opnieuw gaan regenen. De eerste regen wordt rond 16 uur in het westen van Limburg verwacht en de regenzone zal zich vervolgens snel over heel onze provincie uitbreiden. Tot middernacht kan er gemiddeld 5 tot 7 liter per vierkante meter vallen.

De zuidwestenwind voert ook nog steeds zachte lucht richting Limburg waarin maxima rond 8 a 9°C mogelijk zijn.

Ook tijdens de nacht naar woensdag blijft het nat en winderig. Tegen de ochtend loopt de temperatuur op naar 10 graden Celsius.

