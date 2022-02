Eli Iserbyt waagt zich aan nieuw avontuur in het mountainbiken: “In de zomer dezelfde rondekes rijden, is niet echt motiverend”

De 24-jarige renner van Pauwels Sauzen-Bingoal werd dit seizoen derde op het WK en won het eindklassement van zowel de Wereldbeker als de Superprestige. Daarnaast is Iserbyt ook ex-wereldkampioen bij de beloften en gewezen Europees kampioen bij de elite.

Maar er is meer in het leven van een profrenner. Dat bewijzen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock, en dus wil ook Iserbyt van andere walletjes proeven.

“Ik heb nog geen zicht op mijn wegprogramma”, aldus Iserbyt, die vorig jaar onder andere de Baloise Belgium Tour en Tour de Wallonie reed. “We zijn daar nog mee bezig, om te kijken naar een combinatie van disciplines. Voor het opzoeken van andere prikkels, zoals bij het mountainbiken. Maar nog niets staat 100 procent vast. Ik weet ook nog niet welk niveau. Ik heb er ook geen ervaring in, dus het wordt een beetje zoeken. Het is wel de bedoeling om eens een Wereldbeker mee te doen, om te kijken hoe het daar zit.”

© BELGA

Iserbyt wil de verwachtingen echter temperen. “Ik herhaal: ik heb geen ervaring in het mountainbiken. In de afdalingen ben ik een leek, dus het zal wat bijschaven worden. Maar ik wil mezelf daar wel in ontdekken, om net iets meer te doen. De basis van onze ploeg blijft Continentaal en dan is het moeilijk om er heel veel dingen bij te nemen. We proberen het dit jaar daarom harder te maken dan anders. Op zich speelt die mountainbike nog niet zo lang in mijn hoofd. Het kan gewoon helpen ook om mijn techniek bij te schaven, want die is nog niet super. En dus ook om weg te gaan van telkens hetzelfde stramien in de zomer: Ronde van België, Tour de Wallonie…”

“Je moet altijd meer en meer trainen, maar om dan telkens dezelfde rondekes te doen, dan ben je niet meer echt gemotiveerd. En ik ben nog maar 24 jaar, dus dat is al vroeg om dat te voelen. Dus dan is dit ideaal om iets nieuws te ontdekken en nog eens tegen een muur te rijden”, zegt Iserbyt bij Sporza.