Domper voor de Red Flames: sterspeelster Tessa Wullaert mist openingsduel op Pinatar Cup tegen Slovakije

De kapitein en aanvalsleidster blesseerde zich vorig weekend met Anderlecht tegen Zulte Waregem, toen ze nogal hard werd aangepakt en bij de rust naar de kant werd gehaald met een blauwe enkel. Nader onderzoek maandag in Spanje wees uit dat ze niet speelklaar raakt. Donderdag volgt een nieuwe evaluatie, zo laat de Koninklijke Belgische Voetbalbond weten.

Het is dus afwachten of Wullaert volgende zaterdag (19 februari) kan aantreden in het tweede groepsduel tegen Wales of Schotland. Drie dagen later, op 22 februari, volgt nog een derde wedstrijd tegen een land uit de andere poule (Hongarije, Ierland, Polen en Rusland). België (FIFA 20) is de hoogst gerangschikte deelnemer aan het achtlandentoernooi.

© ISOPIX

Los van Wullaerts blessureleed hebben de Red Flames het getroffen in Zuid-Spanje, zo benadrukt de KBVB. De accommodatie in het Finca de Algorfa Golf resort en het weer kunnen nauwelijks beter, klinkt het.

Maandagochtend tijdens de traditionele kick-off meeting hamerde bondscoach Ives Serneels erop dat deze stage met drie wedstrijden in de eerste plaats een voorbereiding is op de komende WK-kwalificatiematchen in Kosovo en Albanië in april en niet zozeer op het EK volgende zomer in Engeland. “Ik wil dat iedereen na deze stage een gevoel van voldoening overhoudt en dat niemand nog met vragen zit”, sprak Serneels de aanwezige speelsters toe. Daarna stond op het aanpalende veld tussen de sinaasappelbomen de eerste training op het programma.

In de namiddag voegden Tine De Caigny, Jasina Blom en Yana Daniëls zich bij de groep.