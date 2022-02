Naar aanleiding van Valentijnsdag waarschuwen minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (allebei Open VLD) voor ‘Tinder swindlers’ en andere vormen van online fraude via dating apps. In 2021 werden in België 1.781 meldingen gemaakt van vriendschapsfraude.