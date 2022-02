Dubbele pech voor Mark Cavendish: beelden tonen tollende Brit na zware val en spurtbom moet puntentrui afgeven na straf

Jan Hirt won maandag de koninginnenrit in de Ronde van Oman. De Tsjech van Intermarché - Wanty Gobert won met overmacht de etappe met aankomst op de Green Mountain en is de nieuwe leider. Voor Marc Cavendish werd het een minder succesvolle dag.

De Brit kwam op iets meer dan 60 kilometer van de finish zwaar ten val, toen het peloton even in stukken werd getrokken door waaiers. Op de beelden is te zien hoe Cavendish verschillende keren over het asfalt tolt. Ook de Litouwse kampioen Ignatas Konovalovas (Groupama FDJ) lag erbij.

“Zoals wel vaker gebeurt tijdens waaiervorming raakte ik een wiel voor mij”, aldus de spurter van Quick-Step Alpha Vinyl na de finish. “Spijtig genoeg ben ik daarbij nogal zwaar ten val gekomen. Het geluk is dat de blessures niet zo erg lijken. Ik kon ook weer op mijn fiets kruipen. Het zal bij wat schaafwonden blijven en hopelijk is die andere renner ook oké.”

Cavendish kreeg echter slecht nieuws op een ander vlak. Hij mag dinsdag niet meer starten in de groene puntentrui. De wedstrijdjury stelde vast dat hij zich na zijn crash tot drie keer toe aan een voertuig afduwde. Gevolg: er werden negen punten afgetrokken en de jury gaf hem ook nog een boete van 300 Zwitserse frank. Jan Hirt is dus leider op tijd en op punten.