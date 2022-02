Samatta moet één week brommen na rode kaart tegen Seraing, maar Antwerp gaat in beroep

De rode kaart leek al aan de strenge kant, maar nu komt er dus ook nog een speeldag schorsing bij. Samatta werd uitgesloten in minuut 63 bij een 0-0-tussenstand. Antwerp won de wedstrijd nog wel na een goal van verdediger Almeida in de toegevoegde tijd.

Volgens het strafvoorstel van het Bondsparket mist Samatta de competitiewedstrijd tegen KV Mechelen (zondag 20/02), maar de Great Old gaat in beroep. Het is dus afwachten welke straf het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal later deze week uitspreekt.

Referee Department: “Correcte beslissing van de scheids”

De scheidsrechter toonde de rode kaart, maar werd door de VAR naar het beeldscherm geroepen om de fase te herbekijken. Het Referee Department steunt de beslissing van de scheids en spreekt van “ernstig, gemeen spel” en verwachtte geen interventie van de VAR, omdat het niet om een clear and obvious error van de ref ging.

