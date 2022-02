Vanaf volgende week mogen we weer met z’n allen op kantoor. Veel werknemers staan te popelen om hun collega’s terug te zien, maar wat als hij of zij plots een Kleenex bovenhaalt? Twee jaar pandemie laat z’n sporen na. “We zijn het niet meer gewoon dat iemand z’n neus snuit in gezelschap”, zegt socioloog Ignace Glorieux (VUB).