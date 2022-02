Tessenderlo

Bij de politie is maandagvoormiddag een inbraak in een bedrijf op de Industrieweg gemeld. Onbekenden hadden tussen vrijdagnamiddag en maandagochtend een gat in de muur van de toonzaal geslepen. Ook een deel van het plafond werd verwijderd. Maar op het eerste gezicht is er niets verdwenen. mm