Gevreesde chaos en rellen blijven uit bij Vrijheidskonvooi: “We moesten sommigen zelfs de weg wijzen”

De gevreesde vrijheidsbetoging tegen het coronabeleid die maandag Brussel moest lamleggen is in werkelijkheid in de kiem gesmoord nog voor ze goed en wel begonnen was. Veel manifestanten raakten ontmoedigd door de blokkades van de politie aan de invalswegen naar onze hoofdstad waardoor ze prompt rechtsomkeer maakten nog voor ze Brussel bereikten. De kordate aanpak van de politie in combinatie met een totaal gebrek aan samenhorigheid onder de betogers maakte dat de manifestatie uitdraaide op een gezapige en eerder brave bedoening.