Dementerende oorlogsverzamelaar voor de rechter na vondst van ruim 40 granaten en mijnen

KORTRIJK

Een 74-jarige man uit Kortrijk staat terecht voor verboden wapenbezit. In 2018 werden 42 stuks oorlogstuig in beslag genomen, de meeste kreeg hij terug maar kort daarna veranderde de wapenwet. De man is zwaar dement en was niet meer in staat om zijn wapens correct aan te geven dus nu staat hij tweemaal terecht voor dezelfde wapens.