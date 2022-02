Dit staat er maandagnacht en dinsdag op het menu op de Winterspelen: Loena Hendrickx, Belgische biatlonprimeur, Oranje in de ploegenachtervolging

Het Belang van Lilburg gidst u door deze Winterspelen. Deze hoogtepunten mag u komende nacht en dinsdagvoormiddag in uw agenda zetten.

Eindelijk kan Loena Hendrickx haar troefkaarten op tafel leggen. Op de muziek van Caruso toont ze wat ze in haar mars heeft op de korte kür, en dat is heel wat, zo blijkt dit seizoen. Van de commotie omtrent Kamila Valieva trekt ze zich ogenschijnlijk niets aan. Bij de volgorde wordt rekening gehouden met wat ze waard zijn, Hendrickx start als 23ste van de 30. De korte kür begint vanaf 11 uur, de beste 24 mogen later deze week hun vrije kür schaatsen en meespelen voor de prijzen.

Loena Hendrickx. — © BELGA

Team Belgium telt ook voor het eerst een biatlonploeg, dinsdag staat de estafette 4x7,5km op het programma (vanaf 7.30 uur). Totnogtoe presteerden de Belgische biatleten niet denderend, dit is hun laatste kans om zich te etaleren. “We willen tonen wat we waard zijn”, zegt Thierry Langer.

Thierry Langer. — © BELGA

De snowboardsters storten zich van de reuzenschans, de finale (vanaf 2.30 uur) vindt evenwel zonder Evy Poppe plaats. Zij kon zich niet kwalificeren.

En wat kan snelschaatsland Nederland in de ploegenachtervolging, zowel bij de vrouwen als bij de mannen (vanaf 7.30 uur)? En zal de samenhang bij de vrouwen - er was vooraf behoorlijk wat onrust over het gebrek aan cohesie - niet nazinderen?