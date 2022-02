Ze misleidde iedereen, zelfs haar vrienden: het echte verhaal van Netflix-hit ‘Inventing Anna’, de jonge vrouw die een miljonairsbestaan leidde, maar geen cent had

Ze liep rond op sandalen van Gucci, verbleef in de duurste hotels en at in de chicste restaurants, steevast vergezeld van de ‘rich and famous’. Ze deed zich voor als miljonairsdochter en loog tegen iedereen, zelfs tegen haar vrienden. Ze leidde het leven waar ze altijd van gedroomd had. Tot ze ontmaskerd werd en naar de gevangenis werd gestuurd. Dit is het verhaal van Anna Sorokin, alias “Anna Delvey”, de oplichtster op wier leven de nieuwe Netflix-serie ‘Inventing Anna’ is gebaseerd.

Het personeel van het 11 Howard-hotel in New York zag Anna Delvey graag komen. Tijdens haar hele verblijf begin 2017 gaf de jonge vrouw met de blauwe ogen en het kastanjekleurige haar wel zeer vrijgevige fooien. Zelfs wie alleen de deur voor haar openhield of met haar meeliep naar de lift, ontving een brede glimlach én een briefje van 100 dollar in ruil. Wat was nu ook 100 dollar voor een Duitse erfgename met een Zwitserse bankrekening en een trustfonds van bijna 60 miljoen euro op haar naam?

Het probleem: er was geen Zwitserse bankrekening, geen trustfonds. De vrouw heette zelfs niet Anna Delvey, maar wel Anna Sorokin. En in plaats van een nakomeling van een Duitse miljonair was ze eigenlijk de dochter van een Russische vrachtwagenchauffeur.

Nadat ze gestopt was met haar kunststudies in Londen, liep ze een tijdje stage bij een mode- en kunsttijdschrift in Parijs. Maar een 9 to 5-bestaan volstond niet voor de intussen 31-jarige Sorokin. Ze wilde meer. En dus bedacht ze een valse identiteit. In 2013 trok ze onder de naam Anna Delvey naar de Verenigde Staten waar ze zich voordeed als steenrijke kunstmecenas en in geen tijd een plekje aan de high society-tafel van New York wist te bemachtigen.

Anna Sorokin deed zich jarenlang voor als Duitse miljonairsdochter.

Cocktails met Home alone-ster

Bij dat plekje hoorde natuurlijk ook de levensstijl. Maar ook al had ze geen geld, ook die schijn kon Sorokin makkelijk hoog houden. Zo slaagde ze er onder meer in om een privéjet te charteren met een onbestaande kredietkaart en wist ze tal van luxehotels te overtuigen om haar een kamer te geven zonder dat ze daar een kredietkaart voor moest opgeven. Als het dan uiteindelijk tijd was om de rekening te vereffenen, vertrok ze gewoon naar een volgend luxeoord. En ondertussen nodigde ze de kunstwereld van Manhattan uit voor uitbundige feestjes in de duurste restaurants van The Big Apple. Nadien huurde ze dan een personal trainer van 250 euro per uur in om al die overdadige calorieën er weer af te werken.

Ze dronk cocktails met Home alone-ster Macaulay Culkin, ging met een privéjet naar een congres met miljardair Warren Buffett als gastspreker en droeg de duurste designerkleren die je maar kon vinden. Anna Sorokin leidde een droomleven en verborg dat niet: haar 40.000 volgens op Instagram konden bijna live meegenieten van haar dagelijkse voetmassages.

En omdat ze met alles leek weg te komen, groeide ook haar zelfvertrouwen. Zo probeerde ze ooit bij om bij een bank in New York een lening van ruim 20 miljoen euro los te weken, met haar “Zwitserse bankrekening” als onderpand. Hoewel ze dit keer een uitzonderlijke “njet” als reactie kreeg, slaagde ze er wel in bij een andere bank 90.000 euro te verkrijgen. Geld dat ze uitgaf aan Yves Saint Laurent en Gucci.

RECENSIE. ‘Inventing Anna’ op Netflix: Maxi-schaar gezocht ***

Luxetripje naar Marokko

Sorokin bleef liegen, zelfs haar eigen vrienden waren niet veilig voor haar bedrog. In 2017 vroeg ze drie van hen om haar een tijdje te vergezellen in een luxevilla in het vijfsterrenresort La Mamounia in Marrakech. Volledig op haar kosten - uiteraard. Maar toen de rekening (van ruim 55.000 euro) kwam, bleken al haar kredietkaarten “om een mysterieuze reden” geweigerd te worden. Ze vroeg haar vriendin, voormalig Vanity Fair-fotoredacteur Rachel Williams, even voor haar te betalen en zij beloofde het geld snel terug te storten. Iets wat ze nadien uiteraard nooit deed. “Ze liep mijn leven binnen op Gucci-sandalen en liet me een glamoureuze wereld zien van luxehotels, chique etentjes, infraroodsauna’s en Marokkaanse vakanties. En toen ging ze er met 55.000 euro vandoor”, zo verklaarde Williams daarover in de rechtbank.

Want het kwam wel degelijk tot een proces. Na een undercoveroperatie - waaraan Williams meewerkte - werd haar jarenlange bedrog ontmaskerd en werd Sorokin opgepakt. In 2019 werd ze uiteindelijk veroordeeld tot minstens vier jaar cel. “Ik heb er geen spijt van”, zo verklaarde ze een dag na haar veroordeling. “Ik zou liegen als ik zei dat ik ook maar van iets spijt had en het niet zo opnieuw zou doen.”

Hoewel ze verre van een modelgevangene was - ze werd tientallen keren gedisciplineerd voor vechtpartijen en het niet opvolgen van bevelen - werd Sorokin toch vervroegd vrijgelaten, in februari 2021. “Ik schaam me voor wat ik gedaan heb”, zo verklaarde ze nadien. Ook al prijkte ze niet veel later alweer op social media, nippend van een glas champagne in bad of winkelend in New York.

Lang kon ze echter niet van haar vrijheid genieten. Omdat de duurtijd van haar verblijfsvisum overschreden was, werd ze in maart 2021 alweer opgepakt door de Amerikaanse immigratiediensten. Op dit moment wordt ze nog altijd vastgehouden terwijl ze haar uitzetting probeert aan te vechten.

Anna Sorokin tijdens haar proces. “Ik heb geen spijt.” — © ISOPIX

Netflix

Het geld voor haar juridische strijd haalt ze van Netflix, dat haar 280.000 euro betaalde voor de rechten op haar verhaal. Het resultaat daarvan, de negendelige serie ‘Inventing Anna’, is sinds kort te zien op de streamingdienst. Hoewel ze jarenlang verlekkerd was op alle aandacht die ze kreeg, verklaarde Sorokin al: “Ik ga niet kijken”.