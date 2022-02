In een tv-interview tussen Poetin en minister van Buitenlandse Zaken Lavrov houdt Rusland de deur naar een oplossing op een kier — © via REUTERS

De Doema – het Russische Parlement – stemt dinsdag over het verzoek om de separatistische regio’s Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne te erkennen als zelfstandige staten. Gebeurt dat, dan worden pogingen om de vrede in de regio te herstellen nog bemoeilijkt. Maar net nu zet Rusland de deur naar een oplossing op een kier. En ook Biden en Johnson zien nog mogelijkheden voor diplomatie.