Motorrijder op een wiel steekt politieploeg voorbij: rijbewijs ingetrokken

Diest

Een motorrijder is zondag in de vooravond zijn rijbewijs kwijtgespeeld nadat hij voor de ogen van een politiepatrouille een vijftigtal meter op een wiel reed. Samen met drie andere motards had hij de combi voorbijgestoken op de verdrijvingsstrook. De vier werden aan de kant gezet en kregen een boete. Voor de stuntpiloot kwam daar nog de intrekking van zijn rijbewijs kwijt.

De patrouille kwam terug van een controle. Daar werden drie bestuurders betrapt op rijden onder invloed van drugs. Drie bestuurders kregen een boete voor het niet dragen van de veiligheidsgordel. Bij snelheidscontroles reden 109 bestuurders van de 1824 gecontroleerden sneller dan toegelaten.

Vrijdag was er ook al gecontroleerd in de politiezone Demerdal-DSZ. Twee bestuurders testten positief op drugs en moesten hun rijbewijs inleveren. Een getunede auto werd aan de kant gezet. Er zat een andere uitlaat en gordelsysteem in de auto. De man kreeg een proces-verbaal en moet terug naar de keuring.

De flitswagen die in de omgeving van de controles stond opgesteld noteerde 32 overtreders op 826 voertuigen. mm