Anna Drijver uit ‘Undercover’ vertelt over kindertijd in ‘Sergio over de grens’: “Wij woonden met anderen in een kraakpand”

U kent haar als Kim, de pittige speurder met wie Tom Waes undercover ging op Camping Zonnedauw. Maar dinsdagavond is Anna Drijver (38) gewoon zichzelf. Goedgeluimd, nieuwsgierig, een levensgenieter. De Nederlandse actrice trok vorig jaar samen met Sergio Herman (51) naar Griekenland en vertelde hem over haar bijzondere jeugd. “Mijn ouders waren idealisten, gingen tegen het systeem in. Ik ben opgegroeid in een kraakpand. Maar geen drugsnet, hé.”