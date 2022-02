Limburg.net organiseert workshops voor Limburgers die vragen hebben over afvalophaling

De vragen én de frustraties bij Limburgers over de nieuwe formule van afvalophaling blijven groot. Limburg.net organiseert daarom workshops om in detail uit te leggen hoe het systeem werkt en vooral waarom hiervoor gekozen is. Er zijn nog te veel misverstanden. Hoe zouden zwarte of witte lintjes aan de blauwe PMD-zak nu het verschil maken bijvoorbeeld. Of waarom zouden we sorteren als alles in één vrachtwagen wordt samengegooid? Met de workshops - fysiek en online - wil de intercommunale de lont uit het kruidvat halen.