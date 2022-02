Gekende Loonse drugdealer opgesloten in cel na vondst van 2,5 liter vloeibare xtc

Borgloon

Een 41-jarige man uit Borgloon zit sinds maandag in de gevangenis van Hasselt. De gekende drugdealer werd zaterdag in het centrum van Borgloon gecontroleerd. De agenten vonden in zijn bagage 2,5 liter vloeibare XTC (ook gekend als GHB). Bij een huiszoeking werden nog hoeveelheden speed, cannabis, XTC en GHB gevonden. De man werd maandag bij de onderzoeksrechter in Tongeren voorgeleid. Die liet hem aanhouden. mm