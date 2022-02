Genkse leerkrachten veel vaker ziek dan collega’s in andere steden

Genk

Leerkrachten die lesgeven in Genk zijn vaker ziek dan leerkrachten in andere centrumsteden. Dat blijkt uit het afwezigheidsrapport van het Vlaams onderwijspersoneel. Het rapport onderzocht het ziekteverzuim in 2020 en daaruit blijkt dat Genk het opvallend slechter doet dan het Vlaamse gemiddelde. Volgens Yves Vannijlen van onderwijsvakbond ACOD is het geen toeval dat Genk tegelijkertijd het hoogst aantal vroegtijdige schoolverlaters heeft in onze provincie. Kleinere klasgroepen en betere begeleiding van de leerkrachten zijn volgens ACOD een deel van de oplossing.