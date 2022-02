Willy Claes: ‘Russisch machtsvertoon vooral bedoeld voor eigen land’

Een Russische inval in Oekraïne, velen zien er de start in van de derde wereldoorlog. Maar voormalig secretaris-generaal van de NAVO, Willy Claes ziet het zover niet komen. Hij zegt dat de Russen en de Amerikanen aan het pokeren zijn. En de Russische president Poetin kan een lange bezetting van Oekraïne financieel niet aan, aldus Claes. Het Russisch machtsvertoon is vooral bedoeld voor eigen land, denkt hij. De Russen willen garanties van het Westen dat Oekraïne nooit zal toetreden tot de NAVO. “Ook mijn generatie van politici en wereldleiders heeft de historische kans gemist om de Russen op hun gemak te stellen, na het uiteenvallen van de Sovjetunie”, klinkt het.