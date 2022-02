De Nederlandse roddelkoningin die grof geld verdient aan haar fans: “Hoe meer geld, hoe meer schijt ik kan hebben”

Zij deelde de beelden waarop Lil’ Kleine zo te zien zijn vriendin aftuigt. Zij is het die de lelijke verhalen over Marco – zij zegt “Stalko” – Borsato blijft vertellen. Die een megafoon zet op elke drugs- of amoureuze roddel over André Hazes. “Juice”, noemt ze het. Haar aangeleverd door haar “spionnenleger”. Maak kennis met Yvonne Coldeweijer (35): roddelkoningin van Nederland, gesel der sterren, heldin van honderdduizenden volgers. “Ik kan en durf alles te zeggen. Daarom vinden mensen me cool.”