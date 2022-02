Beringen/Ham/Tessenderlo

Elf bestuurders hebben afgelopen weekend hun rijbewijs voor minstens een paar uur moeten inleveren omdat ze te veel alcohol hadden gedronken. De controles gebeurden op de Paalsesteenweg in Beringen, de Groenstraat in Tessenderlo en de Stationstraat in Ham. Twee bestuurders reden zonder geldig rijbewijs. Bij één voertuig bleek de keuring vervallen.

