Mia ’s Hertogen (75) en kleinzoon Emile Vanstiphout (21) hebben wederzijdse bewondering voor hun inzet in het opvangcentrum voor asielzoekers in Helchteren. — © Chris Nelis

HOUTHALEN-HELCHTEREN

“De opoffering is niet evident, maar wel de moeite waard.” Mia ’s Hertogen (75) en kleinzoon Emile Vanstiphout (21) werken als vrijwilliger voor het Rode Kruis in het opvangcentrum voor asielzoekers in Helchteren.