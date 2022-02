Ondernemers geven goede punten aan Zonhoven

Bij het begin van de legislatuur gaf de lokale Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) al een verlanglijstje aan schepen van ondernemen Frank Vandebeek (Open VLD). Op dat verlanglijstje stonden onder meer faire en stabiele belastingen, een volwaardige dienst economie en meer uitstraling voor het centrum van het dorp. Omwille van corona gaf Unizo nog suggesties om de lokale economie weer te laten aantrekken, tijdens en na de pandemie.

Het tussentijds rapport is inderdaad positief laat Mario Leyssens van UNIZO Zonhoven weten. “We zijn verheugd dat het gemeentebestuur aan de slag is gegaan met onze prioriteiten.” De ondernemers waarderen de plannen voor de herwaardering van het dorpscentrum, en de verschillende initiatieven om de lokale economie weer op gang te trekken. Schepen Frank Vandebeek (Open VLD) mocht het goede rapport in ontvangst nemen. Hij belooft verder te werken met de prioriteiten van Unizo Zonhoven.

