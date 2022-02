De hazelaar staat al in bloei. De langgerekte gele sliertjes geven wapperend in de wind pollen af. — © Marcel van den Bergh

Genk

Een stevige wind blaast de pollen van de hazelaar massaal door de lucht. Met zo’n 200 stuifmeelkorrels per kubieke meter overschrijdt het meetstation in Genk de drempelwaarde voor hooikoortspatiënten die op 80 korrels/m3 ligt. Half februari is het pollenseizoen dus al gestart, vooral door het uitblijven van vrieskou.