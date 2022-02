Een gezin verhuisde onlangs van de Amerikaanse staat Washington naar Virginia en huurt daar momenteel een huis. In één van de kamers merkte de dochter iets vreemd: een mysterieuze grendel en een rare boekenkast. Bij nadere inspectie bleek dat er een verborgen ruimte schuilgaat achter de kast, maar dat is niet het enige geheim dat ze ontdekken in hun nieuwe huis.