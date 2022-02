Dat was smullen: Wellens en Vliegen komen net te kort in ‘Spaanse Strade Bianche’, Lutsenko soleert naar winst

Alexey Lutsenko heeft de eerste editie van de Clásica Jaén Paraiso Interior gewonnen. Dat is een Spaanse eendagswedstrijd met 40 kilometer gravelwegen en 3.100 hoogtemeters. Het Spaanse antwoord op de Strade Bianche dus. Tim Wellens en Loïc Vliegen voelden zich ook in hun sas. Onze landgenoten werden in Andalusië knap 2de en 3de.