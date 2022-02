Nederlands Openbaar Ministerie staakt onderzoek naar ‘Viruswaarheid’ van Willem Engel

De initiatiefnemer van de collectieve aangifte, die uiteindelijk door meer dan 22.000 mensen werd ondertekend, was Norbert Dikkeboom. De man vond dat Engel zich schuldig maakt aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging. Hij omschrijft de Viruswaarheid-oprichter als “een buitengewoon storende factor in het debat rond de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen” en vindt dat Engel angst en verdeeldheid zaait onder de bevolking met zijn uitlatingen. In december overhandigde Dikkeboom de collectieve aangifte aan het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam.

Het OM in Nederland startte een onderzoek naar de collectieve aangifte. Het plaatste vraagtekens bij het gedrag van het zittende bestuur van de actiegroep, maar ook bij een lening van 50.000 euro, afkomstig uit donaties, die Engel vorig jaar aan zichzelf verstrekte voor de aankoop van een stuk grond op Fuerteventura.

Uit onderzoek van het Functioneel Parket is nu gebleken dat de donateurs erop kunnen vertrouwen dat het geld dat ze bijeen hebben gebracht, gebruikt wordt voor wat de stichting beloofde te doen. “De door het OM geconstateerde onregelmatigheden zijn, gelet op de herstelmaatregelen die door de stichting zijn doorgevoerd, onvoldoende voor verdere civiele stappen tegen de stichting of de bestuurders”, verklaart een woordvoerster.

Vragen

Het OM legde de stichting van Engel onder de loep na het kort geding dat de stichting afgelopen voorjaar tegen ING voerde, omdat deze bank had aangekondigd de zakelijke bankrekening van de stichting te willen opheffen. Iets waar de rechter overigens tot twee keer toe een stokje voor stak.

“Er zijn diverse vragen gesteld aan de stichting waarbij volledige medewerking is verleend. Het belang van het inlichtingenverzoek was de bescherming van de donateurs”, meldt het Functioneel Parket in een persbericht.

Het OM constateert dat er onregelmatigheden waren bij de opheffing van de stichting Viruswaarheid en de overgang naar stichting Viruswaarheid.nl in 2020. Bij de opheffing van de stichting had een vereffening moeten plaatsvinden omdat de opgeheven stichting nog over baten beschikte. Ook is er in strijd met de statuten door de stichting Viruswaarheid een lening verstrekt aan Engel in juli 2020.

“Deze lening is nu geheel terugbetaald aan de stichting. Er zijn verder geen onregelmatigheden geconstateerd en het bestuur van de stichting is versterkt door het benoemen van medebestuurders en een raad van toezicht. Het OM concludeert dat op grond hiervan geen verdere civiele stappen tegen de stichting en bestuurders noodzakelijk zijn”, zo meldt het Functioneel Parket.

Marc Van Ranst

In ons land raakte Willem Engel bekend door zijn dispuut met viroloog Marc Van Ranst. Van Ranst werd op 9 december door de correctionele rechtbank van Mechelen vrijgesproken voor laster. Hij werd rechtstreeks gedagvaard door Engel, die meende dat enkele uitspraken van Van Ranst lasterlijk waren. De Mechelse rechters meenden echter dat er geen sprake was van een misdrijf en spraken de viroloog vrij. Alle partijen hadden nog 30 dagen om tegen dit vonnis in beroep te gaan, maar dat is dus niet gebeurd.

De professor vroeg daarom aan de rechtbank om Engel te veroordelen voor roekeloos en tergend geding. “De seriële dagvaardingen getuigen van kwaadwilligheid. Ze zijn hier overduidelijk niet om hun eigen rechten te vrijwaren, maar om mij te tergen”, zei Van Ranst daarover. “Ze zien in mij de bron van alle kwaad voor alle beslissingen die genomen worden door de overheden om het virus in te dijken.” Hij vroeg 7.000 euro. De rechtbank ging daar deels op in en veroordeelde Engel tot het betalen van een schadevergoeding aan Van Ranst van 4.000 euro.

Van Ranst liet daags na het vonnis weten die som te zullen doorstorten aan Unicef, om de COVAX-vaccins te verdelen in ontwikkelingslanden. “Zo steunen wappies het vaccinatieprogramma van het VN-kinderfonds. Die gedachte maakt mij blij”, zei hij destijds.