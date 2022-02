Ellen hoopvol nadat Marie Verhulst misselijk is: “Ben je zwanger?!”

Tijdens een meet-and-greet met enkele Samson-fans voelt Marie Verhulst zich niet zo lekker. Dat krijgen we te zien in een nieuwe aflevering van De Verhulstjes maandagavond. Marie is de hele nacht misselijk geweest en dat stemt plusmama Ellen hoopvol. “Ze is toch niet zwanger zeker?!”, vraagt ze enthousiast aan vriendje Jef. “Want Gert en ik zijn daar klaar voor he”, klinkt het. Maar Marie is meteen duidelijk wat dat onderwerp betreft: “Ik nog niet!”